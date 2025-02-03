Дизайн логотипа для автомастерской

Ищу дизайнера для создания логотипа для автомастерской. Необходимо разработать уникальный и запоминающийся логотип, который будет отражать специфику услуги. Ожидаю креативный подход и профессионализм. Пожалуйста, напишите мне для обсуждения деталей.