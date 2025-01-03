Дизайн логотипа для бренда на WB

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Закрыт8 заявок83 просмотра

Требуется дизайнер для разработки логотипа нового бренда, который будет представлен на платформе Wildberries (WB). Ожидается креативный подход и уникальные идеи, чтобы логотип выделялся на фоне конкурентов.

WildberriesСоздание логотипов
4 месяца назад
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Логотипы и Знаки
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