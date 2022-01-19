Дизайн логотипа и Фасадов

Ниже вы можете увидеть ранний вариант дизайна фасадов, а конкретно дизайн плёнки что будет клеиться на стекла. По заданию

Основное: изменить название и email (Mobi911), разработать новый логотип, изменить цвета(хотелось бы увидеть 2 варианта, один в белых тонах, другой в чёрных) количество цветов 2-3, Минимализм предпочтителен, так же если получится подчеркнуть что то у американской службы спасения ambulance или копов, будет вообще замечательно.

3 нижних окна имеют прозрачность