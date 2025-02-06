Дизайн логотипа и фирменного стиля

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт20 заявок151 просмотр

Создание логотипа и последюущего фирменного стиля и упаковки товаров. Задача включает разработку цветовой палитры, шрифтов и других визуальных элементов, отражающих суть компании.

Создание логотипов
3 месяца назад
kuderyan
Сергей 
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