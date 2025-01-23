Дизайн логотипа и фирменного стиля для IT стартапа

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Закрыт8 заявок37 просмотров

Ищется дизайнер для разработки логотипа и фирменного стиля для IT стартапа, связанного с созданием телеграм-бота для творческих знакомств. В будущем планируется разработка приложения на его основе.

TelegramСоздание логотипов
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