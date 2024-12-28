Ищется дизайнер для создания небольшого логотипа по предоставленному эскизу. Бюджет составляет 1000 рублей, оплата будет произведена после завершения работы. Важно учитывать оригинальность и соответствие эскизу в процессе разработки.
Дизайн логотипа и визуальных элементов
Ищем талантливого дизайнера для разработки логотипа и сопутствующих визуальных элементов. Важно, чтобы логотип отражал сущность нашего бренда и был уникальным. Необходимы примеры предыдущих работ и понимание современных трендов в дизайне.
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