Дизайн логотипа и визуальных элементов

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Закрыт3 заявки26 просмотров

Ищем талантливого дизайнера для разработки логотипа и сопутствующих визуальных элементов. Важно, чтобы логотип отражал сущность нашего бренда и был уникальным. Необходимы примеры предыдущих работ и понимание современных трендов в дизайне.

Создание логотипов
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Элеонора
 
23 года
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Виктор
 
54 года
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
629 отзывов
4 месяца назад
#1
Логотипы и Знаки
Владислав
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
19 часов назад
1 отзыв
4 месяца назад