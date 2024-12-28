Дизайн логотипа и визуальных элементов

Требуется дизайнер для разработки четырех уникальных логотипов. Задача включает в себя создание креативных и запоминающихся образов. Необходимы навыки работы в различных стилях и форматах, а также оригинальный подход. Условия работы — удаленная работа с оплатой по договоренности.