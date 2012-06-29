Дизайн логотипа, сайта

Прежде чем откликнуться, пожалуйста, дочитайте объявление до конца.

Тематика – mix fight (смешенные бои, бои без правил, общефизическая подготовка, спорт).

1. Необходимо разработать логотип "комьюнити". Под логотипом здесь подразумевается совокупность собственно логотипа и визуальных образов 3-х основных направлений деятельности: бои, физподготовка, некий варинт регби

2. Необходимо на базе готового функционального дизайна сайта (функциональное описание страниц в виде мокапов) и лого из п.1 разработать общий дизайн главной страницы и дизайн основных элементов сайта (табинги, списки, строки таблиц и пр.)

-------------------------- кое-что еще------------------------------

3. На базе п.1 и п.2 скомпоновать баннеры для групп вк\фб отображающее лого, город, контактные данные.

4. На базе п.1 и п.2 скомпоновать и подготовить к полиграфии визитки.

5. На базе п.1 и п.2 скомпоновать и подготовить к печати изображения для маек и растяжек.

Требования к графическим элементам:

1. все результаты кроме дизайна сайта предоставляются в векторном формате, дизайн сайта в растровом.

2. лого предоставляется в цветном и чернобелом варианте.

3. не допускается использование бесплатных клипартов и\или использование платных в нарушение авторского права

4. крайне нежелательно использование клипартов из публичных источников в "необработанном" виде

Порядок работы:

1. оплата wmz

2. предоплата – только в виде платежа webmoney с протекцией (вы получаете предоплату, но не можете ее использовать до тех пор пока не предоставите эскиз из "нужного направления")

3. по завершению этапа работы – получаете полную оплату этапа, передаете исходники.

Бюджет проекта изменению не подлежит, какие-то вариации с перечнем работ возможны, но нежелательны.