Дизайн логотипа Трио Сервис

Логотипы и ЗнакиЗакрыт30 заявок210 просмотров
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Название компании Трио Сервис

Динамически развивающаяся Творческая компания, работающая в области разработки и производства Металлоконструкций.

Студия промышленного Дизайна. Полный цикл - от Идеи через Дизайн до

Промышленного производства. Превратим идею в реальность = Промышленный

образец.

Старый логотип во вложении

Нет ограничений по цветовому варианту.

8 лет назад
Vainberg
Мария 
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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