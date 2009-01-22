Дизайн логотипов (В программе AAALogo)

Требуются дизайнеры логотипов (logo)

Для нашей программы AAALogo (http://www.aaa-logo.com/) нужны дизайнеры _шаблонов_ логотипов.

Шаблоны создаются непосредственно в программе, необходимо использовать встроенный в программу AAALogo клипарт

Примеры качества логотипов которые нам подойдут можно посмотреть на главной странице сайта.

Оплата - 1000USD за 50 шаблонов (подошедших по требованиям к качеству)

Если потратить немного времени и разобраться в программе, - штук 10 качественных шаблонов за день сделать не сложно.

Программу нужно скачивать здесь:

http://www.aaa-logo.com/files/de225/aaalogo-designer.zip

Требования к шаблонам:

- Как минимум 2-3 графических объекта из клипарта AAA Logo

- Приятные, гармоничные цвета

- Лёгкость модификации шаблона пользователем

- Оригинальность дизайна особо приветствуется

Если есть вопросы, пожалуйста, пишите или сюда или по email'у указанному на сайте

http://www.aaa-logo.com/designers.php