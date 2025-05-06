Дизайн логотипу та дизайн візитної картки

$570
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Открыт13 заявок56 просмотров

We're seeking a talented graphic designer to create a professional logo and business card design for our company.

We're looking for a modern, innovative logo that reflects our brand values and resonates with our target audience. The logo will be used across various platforms, including our website, social media, and marketing materials.

In addition to the logo design, we need a business card design that incorporates the new logo and reflects our brand's professional image.

Дизайн карточекСоздание логотипов
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