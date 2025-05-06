Требуется дизайнер для разработки уникального логотипа стартапа в сфере авторских туров. Логотип должен отражать индивидуальность и креативность проекта, чтобы выделиться на рынке. Важно учитывать особенности нашей концепции и целевой аудитории.
Дизайн логотипу та дизайн візитної картки
We're seeking a talented graphic designer to create a professional logo and business card design for our company.
We're looking for a modern, innovative logo that reflects our brand values and resonates with our target audience. The logo will be used across various platforms, including our website, social media, and marketing materials.
In addition to the logo design, we need a business card design that incorporates the new logo and reflects our brand's professional image.
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