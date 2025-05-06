Требуется разработка уникального и запоминающегося логотипа для нового бренда, занимающегося [укажи сферу]. Логотип должен быть современным и минималистичным, адаптируемым под различные форматы, включая сайт, соцсети и визитки. Необходимо предоставить 2–3 концепции на выбор, финальная версия в форматах PNG, SVG, а также исходники (PSD, AI или Figma).