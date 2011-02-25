Здравствуйте. Не спеша составляю себе базу дизайнеров, которые хорошо работают с айдентикой. Интересуют следующие позиции: 1. Логотип. 5 вариантов, при необходимости доработка одного из вариантов, создание версий логотипа (полноцвет, двухцвет, одноцвет, черный фон, белый фон, с ...