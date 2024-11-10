Требуется создать логотип в виде разделенного сердца с инициалами 'HB', который отражает идею сердцебиения. Одна половинка будет с инициалами в стилизованном виде, а другая – простой или пустой. Логотип должен быть полупрозрачным для размещения на различных тканях. Открыты к креативным идеям для дизайна.
Дизайнер для разработки логотипов и фирменных стилей
Ищется дизайнер для работы над проектом, связанным с разработкой логотипов и фирменных стилей.
Необходимо отправить свое портфолио и информацию о себе с хештегом #дизайн в личные сообщения.
Заявки принимаются только через указанный контакт.
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