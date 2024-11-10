Дизайнер для разработки логотипов и фирменных стилей

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Закрыт4 заявки29 просмотров

Ищется дизайнер для работы над проектом, связанным с разработкой логотипов и фирменных стилей.

Необходимо отправить свое портфолио и информацию о себе с хештегом #дизайн в личные сообщения.

Заявки принимаются только через указанный контакт.

Создание логотипов
6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Андрей
 
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Лучший дизайнер логотипов апреля
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