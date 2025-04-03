Требуется разработать стильный логотип для кофейного интернет-магазина. Логотип должен быть уникальным и привлекательным, отражая тематику бизнеса. Ожидается креативный подход и внимание к деталям в дизайне.
Дизайнер для создания логотипа и принтов одежды
Требуется дизайнер для создания логотипа и принтов для бренда одежды. Важно наличие навыков работы в Photoshop и Illustrator.
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