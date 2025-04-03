Дизайнер для создания логотипа и принтов одежды

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт6 заявок92 просмотра

Требуется дизайнер для создания логотипа и принтов для бренда одежды. Важно наличие навыков работы в Photoshop и Illustrator.

Adobe IllustratorAdobe PhotoshopДизайн одеждыСоздание логотипов
месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
27 лет
2 года в сервисе
Была
день назад
месяц назад
Кристина
 
19 лет
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Артём
 
23 года
месяц в сервисе
Был
22 дня назад
месяц назад
Тарас
 
49 лет
10 лет в сервисе
Был
7 часов назад
112 отзывов
месяц назад
Анастасия
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
8 часов назад
71 отзыв
месяц назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-10
Логотипы и Знаки
Ярослав
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
22 отзыва
месяц назад