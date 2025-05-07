Ищется дизайнер для создания логотипа сервиса 'friends', который будет ассоциироваться с дружбой и партнерством. Логотип может содержать название или быть стилизованным. Важно выделить один элемент, символизирующий дружеские советы или рекомендации. Примеры референсов и визуал предоставлены.
Дизайнер логотипов
Ищется дизайнер для создания логотипов. Необходимо предоставить примеры работ (кейсы) при отклике.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $35Логотипы и Знаки21 заявкаОткрыт4 дня назад
- $40
Требуется создать стильный логотип для компании, предлагающей туры по дикой природе Казахстана. Логотип должен отражать атмосферу приключений и уединения. Необходимо предоставить минимум 3 варианта до 17:00 по времени Алматы (GMT+6) завтра, с доработкой до окончательного утверждения. Финальный вариант должен быть в векторе и PNG с прозрачным фоном.Логотипы и Знаки10 заявокОткрыт4 дня назад
Требуется внести правки в логотип, созданный нейросетью. Основная задача - исправить антропометрию персонажей: убрать лишние конечности и исправить глаза. Довести логотип до финального варианта.Логотипы и Знаки2 заявкиОткрыт5 дней назад
- $15
Требуется внести небольшие правки в логотип для компании 'БрукБуд'. Задача срочная, принимаются работы с использованием искусственного интеллекта. Файл не прикреплен из-за большого размера.Логотипы и Знаки6 заявокОткрыт6 дней назад
- $150
Требуется разработать логотип для нового бренда одежды DiNastiYa. Логотип должен быть стильным и минималистичным, с обязательным изображением короны. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт3 дня назад
Требуется специалист по созданию логотипа для телеграмм канала. Ожидается разработка уникального и запоминающегося дизайна, соответствующего тематике канала.Логотипы и Знаки8 заявокЗакрыт18 часов назад
- $40
Ищется дизайнер для создания логотипа с персонажами 'Хмелек' и 'Пенка'. Предложить несколько вариантов вывески: один похож на вывеску 'ПивКо', другой — с зелеными полосками, имитирующими пену. Используйте цвета: желтый, зеленый, коричневый. Шрифт — классический с легким смягчением.Логотипы и Знаки11 заявокОткрыт8 дней назад
Требуется разработать лаконичный и стильный логотип для сайта GPS мониторинга Cursline. Логотип должен включать спутник из бесплатных стоков с минимальными изменениями. Необходимо немного изменить элементы спутника, чтобы сохранить его уникальность. Пример желаемого стиля логотипа приложен.Логотипы и Знаки14 заявокЗакрыт3 дня назад
Ищется специалист по разработке логотипов для создания уникального и привлекательного дизайна. Есть идеи, требующие реализации. Ожидаются примеры работ и обсуждение деталей проекта.Логотипы и Знаки5 заявокЗакрыт3 дня назад
- $10
Необходимо разработать логотип для торговой точки по фаст-фуду с вертикальной прямоугольной формой. Используйте оранжевый, зеленый, голубой и желтый цвета. На фоне разместите полупрозрачные изображения фастфуда, такие как картошка фри, бургер и шаурма. Основной элемент — название с указанным шрифтом.Логотипы и Знаки20 заявокОткрыт15 дней назад