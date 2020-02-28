Требуется разработать логотип для размещения его в шапке и подвале сайта. Дополнительно предполагается использовать логотип в визитках, буклетах, баннерах, флагах и т.д. Логотип должен содержать текст BIKFORD (заглавными буквами)[b]; [/b]Исполнитель может предложить цветовое решение Возможно использование ...
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Нужно добавить логотип на объекты. И стереть старые где они есть. Всего 10-15 фото.
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