Нужно разработать логотип для компании, которая занимается организацией праздников. Название компании на английсом Amourtoujour (или amourtoujour.ru ?). Пожелания: Логотип должен быть выполнен в стилистике артдеко и напоминать лого bourjois.ru. В логотипе должно ...
Добработать логотип
Здравствуйте Алла,
хотелось бы доработать немного логотип Francesco Rossi
Стиль тот же, но черный (скорее всего) цвет, и вместо Italy - Men или uomo. Т.е. лого для мужской коллекции кожгалантереи.
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