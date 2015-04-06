Добработать логотип

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Завершен1 заявка107 просмотров

Здравствуйте Алла,

хотелось бы доработать немного логотип Francesco Rossi

Стиль тот же, но черный (скорее всего) цвет, и вместо Italy - Men или uomo. Т.е. лого для мужской коллекции кожгалантереи.

10 лет назад
Alex_MM
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
$6
1 день
Уже не в первый раз обращаюсь к Алле, и, как всегда, все на высшем уровне! Спасибо!
Абсолютно точное описание задачи в тз. Активное общение, согласование и утверждение макета. Полная и своевременная оплата. Александр - прекрасный пример идеального заказчика. Рекомендую к сотрудничеству! Спасибо. С уважением, Алла.

Заявки фрилансеров

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад

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