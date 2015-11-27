Доработать логотип

Требуется разработать логотип для компании Оптомаркет.ру компания занимается оптовыми продажами следующих товаров: Электроника из Китая, Англии и Европы Ткани из Китая, Индии Оптовая продажа пошивочной одежды, Беларусь и Швейцария и т.д. Сайт: optomarket.ru и компанию писать на английском языке OPTOMARKET Работы свои ...
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Если логотип автомобильного сайта, нужно его доработать. Векторную версию предоставлю исполнителю. Сейчас не нравится нижняя часть где написан адрес сайта, нужно ее как то изменить. И доработать машинку, добавить какие нибудь небольшие элементы или что то еще.
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