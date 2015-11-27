Доработать логотип

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен27 заявок367 просмотров
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Если логотип автомобильного сайта, нужно его доработать. Векторную версию предоставлю исполнителю. Сейчас не нравится нижняя часть где написан адрес сайта, нужно ее как то изменить. И доработать машинку, добавить какие нибудь небольшие элементы или что то еще.

8 лет назад
Ikodeak
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
sunnyfunny
Анна 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$25
3 дня
Спасибо за работу, все сделано в скорк и качественно
Интересные задачи, постоянно на связи. Оплата без задержек и в полном объеме. Рекомендую!
natalia33
Наталия 
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Человек взял работу и перестал выходить на связь, отвечать на вопросы о выполнении работы, отвратительное отношение к работе.
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