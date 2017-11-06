Доработка имеющегося логотипа.

Добрый день, дорогие фрилансеры.

У нас свой бренд одежды, но есть одна проблема - логотип. Текущая версия не устраивает шрифтом и исполнением, её делал не профессионал. Скажу сразу, идея есть, концепцию придумывать не нужно. Поэтому и бюджет у нас только на шлифовку графической части. Необходимо проработать сам символ и подобрать уместный шрифт, возможно немного его отредактировав. То что сейчас у нас имеется - нравится только концептуально.

Бренд занимается футболками для айтишников. Называемся IT-shirts. Идея такова - слово "IT" вписанное в футболку, а рядом слово "shirts". Текущий логотип прикрепил.

Работал до этого с тремя иллюстраторами, ободрали как липку, а в результата желаемого мы не получили. Один взял деньги и пропал. Поэтому предоплату больше не делаю. Тот кто оставит заявку, должен понимать, что оплачу только когда получим желаемый результат. Оплата на вебмани.