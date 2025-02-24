Доработка логотипа

$50
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Закрыт21 заявка123 просмотра

Есть прототип лого, нужно доработать его и сделать в векторе чистовую версию.

Оставляйте заявки (прототип лого пришлю в ЛС)

Отрисовка логотиповСоздание логотипов
2 месяца назад
seoacc
Михаил 
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