Требуется разработать логотип для строительной компании, занимающейся малоэтажным строительством из теплоэффективных плит. Логотип должен включать текст на русском и английском языках: ВЕРСТА СТРОЙ и VERSTA STROY. Цвета выбираются по усмотрению дизайнера, с возможностью совместной корректировки. Эскизы приложены для вдохновения, но ожидаются и новые варианты.