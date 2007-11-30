Доработка логотипа

Есть блог с узконаправленной тематикой - мозаика (www.blog-mosaic.ru) Нужно сделать логотип-аватару на тематику блога. Основа ИЛИ элементы лого - с эффектом объема, как лого здесь www.rumosaic.ru или Ваше предложение Размеры: Лого - 194 х 74 во вложенном файле ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть лого для сайта.
Необходимо аккуратно обрезать и залить фон цветом ( #101317 ) и применить несколько фильтров.
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