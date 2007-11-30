Доработка логотипа

Есть блог с узконаправленной тематикой - мозаика (www.blog-mosaic.ru) Нужно сделать логотип-аватару на тематику блога. Основа ИЛИ элементы лого - с эффектом объема, как лого здесь www.rumosaic.ru или Ваше предложение Размеры: Лого - 194 х 74 во вложенном файле ...