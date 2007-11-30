Доработка логотипа

$5
Логотипы и ЗнакиЗавершен7 заявок166 просмотров
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Есть лого для сайта.

Необходимо аккуратно обрезать и залить фон цветом ( #101317 ) и применить несколько фильтров.

16 лет назад
uadeveloper
Алексей 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
GK-design
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$5
Работу сделал в минимальные сроки. Рекомендую.
С оплатой никаких проблем. Все прошло штатно! :)