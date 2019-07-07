Доработка логотипа

Есть основной логотип компании, его необходимо доработать и перевести в вектор. Главное, чтобы данный логотип при небольших размерах, смотрелся пропорционально.

Напишу основные моменты, которые возможно необходимо изменить и доработать.

1) Переработать окружность ( увеличить отступы от двух окружностей, увеличить ширину этих линий, а внутреннюю линию привести к виду обычной волнистой линии )

2) Доработать коробку (в данный момент не совсем пропорциональна, нужно более правильные пропорции сделать)

3) Текст как в дополнительном примере (logo18.png).

Скидываю пример как должен выглядеть текст и расположение элементов (примерное).

Шрифт (SF UI Text Regular, Light, Medium). Цвета на примере ( #fff, #2c2c2c, #5ca976)

Можете предлагать свои варианты изменений, буду рад обсудить.