Доработка логотипа

  1. Биржа фриланса
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Завершен15 заявок233 просмотра

Есть основной логотип компании, его необходимо доработать и перевести в вектор. Главное, чтобы данный логотип при небольших размерах, смотрелся пропорционально.

Напишу основные моменты, которые возможно необходимо изменить и доработать.

1) Переработать окружность ( увеличить отступы от двух окружностей, увеличить ширину этих линий, а внутреннюю линию привести к виду обычной волнистой линии )

2) Доработать коробку (в данный момент не совсем пропорциональна, нужно более правильные пропорции сделать)

3) Текст как в дополнительном примере (logo18.png).

Скидываю пример как должен выглядеть текст и расположение элементов (примерное).

Шрифт (SF UI Text Regular, Light, Medium). Цвета на примере ( #fff, #2c2c2c, #5ca976)

Можете предлагать свои варианты изменений, буду рад обсудить.

6 лет назад
yakovlev_net
Олег 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$60
6 дней
Большое спасибо Руслану за отличную и профессиональную работу! Хороший исполнитель, предоставил много вариантов логотипа и всё делал в срок. Всем рекомендую!
Олег детально объяснил задание, предоставил все необходимые материалы. Очень ответственный заказчик. Работать было легко и комфортно. При случае, с удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад