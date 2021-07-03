Доработка логотипа из конкурса

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка130 просмотров

Реализовать пункты которые указаны снизу + довести логотип до представлений клиента:

- слишком большой логотип, толстые буквы, не совсем в тему. Большой контраст между знаком и текстом. Мб уменьшить до 40px по вертикали и посмотреть что с ним будет?

- В "NFYC" слишком спортивный шрифт. Не подходит к дизайну сайта и самой тематики. В парусных яхтах есть спортивные элементы но все же больше именно комбинация луксуса и спорта с акцентам на луксус. 

4 года назад
AlexKri
31 год
4 года в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
$50
4 дня
Escrow
отличное лого!
Рекомендую. Все отлично

Заявки фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад