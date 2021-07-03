Требуется разработать логотип для агентства по организации мероприятии в двух вариантах. Для первого варианта есть идея которую нужно реализовать, идея для второго варианта будет предложено со стороны дизайнера.
Доработка логотипа из конкурса
Реализовать пункты которые указаны снизу + довести логотип до представлений клиента:
- слишком большой логотип, толстые буквы, не совсем в тему. Большой контраст между знаком и текстом. Мб уменьшить до 40px по вертикали и посмотреть что с ним будет?
- В "NFYC" слишком спортивный шрифт. Не подходит к дизайну сайта и самой тематики. В парусных яхтах есть спортивные элементы но все же больше именно комбинация луксуса и спорта с акцентам на луксус.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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