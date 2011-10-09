Довести до ума дизайн логотипа

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен11 заявок424 просмотра

Компоновка логотипа в приложенном изображении логотип на иврите. Если интересна работа пишите в скайп или в личку какие видете ошибки и соображения как сможете довести логотип до ума, что бы логотип был литой. Мой скайп brndcrte

14 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

andrey_koval
32 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Андрей прекрасно справился заданием, чувствует графику, терпеливо отнесся к долгому утверждению сделанной работы.

Заявки фрилансеров

andrey_koval
32 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад