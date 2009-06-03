Довести до ума несложный лого

В принципе это не лого а название домена. Название домена "www.Название.net" но люди иногда запоминают "www.Название.com" Нужна плоская (не 3D ) картинка с названием домена и перечеркнуто - выброшено ".com" и заменено на ".net" (чтобы запомниось лучше), а также номер телефона. Количество цветов как можно меньше (чтобы было легко отпечатать) Картинка прилагается.