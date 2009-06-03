Довести до ума несложный лого

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен22 заявки480 просмотров

В принципе это не лого а название домена. Название домена "www.Название.net" но люди иногда запоминают "www.Название.com" Нужна плоская (не 3D ) картинка с названием домена и перечеркнуто - выброшено ".com" и заменено на ".net" (чтобы запомниось лучше), а также номер телефона. Количество цветов как можно меньше (чтобы было легко отпечатать) Картинка прилагается.

16 лет назад
margozman
57 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранные исполнители

shyra
Елена 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Лена с задачей справилась отлично. Создала замечательный логотип - обаятельный и с тонким вкусом. Проактивный фриласер. Рекомендую как таланливого и ответственного исполнителя.
Приятно работать с этим заказчиком. Умеет ясно сформулировать, что ему нужно. Рекомендую!
reco-company
Петрович 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов
16 лет назад
$5
1 день
Роман профессионал очень высоко уровня. Хватает мысли, идеи заказчика на лету. Выполнил заказ великолепно, как раз то, что было нужно. Замечательное исполнение. Работает быстро, качественно, проактивно, всегда с учетом нужд заказчика. Рекомендую как ответственного и талантливого профессионала.
Приятно было сотрудничать. Марина четко давала указания, на протяжении выполнения проекта находилась в сети, очень ценный заказчик. В будущем рад буду сотрудничеству с ней :)
barswork
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Евгений работает очень профессионально, учитывая все тонкости призводства (без него я бы и не знала какие размеры мне нужны и как это важно для конечного результата). Всегда на связи. Терпеливо внедрял все пожелания. Предоставил много вариантов из которых выбирать. Ответственный исполнитель.
Очень интересный проект! Марина всегда на связи, своевременная оплата. Всем рекомендую как ответственного заказчика! И надеюсь на дальнейшее продуктивное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

shyra
Елена 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад
reco-company
Петрович 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов
16 лет назад
barswork
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад

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