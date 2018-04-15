Два аналогичных логотипа в виде текста.

Всем добрый день. Нужен логотип для ногтевой студии под нозванием «4YourNails” Логотип долsжен ассоциироваться с уходом за собой, с ногтевой студией, быть стильным, отлично смотреться как на на белом фоте, так и на черном, должен быть читабельным. Важно: ...