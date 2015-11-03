Эмблема для рыболовной группы вконтакте

Эмблема будет размещаться на аватарке группы, футболках, кепках, наклейках на авто, флаге.

Должна быть выполнена в черно-белых тонах.

Выглядеть должна примерно так - большой круг внутри него немного меньше. пространство между кругами закрашивается черным и по нижнему полукругу пишется белым адрес группы, а

по верхнему девиз "Рыбалка дело клёвое!" а

внутри кругов на белом фоне силуэт рыбы или рыбака и сокращенное название группы - РвОВ. Пример в приложении