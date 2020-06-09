Фирменный стиль для мобильного приложения трекер сна.

----Дублирую из почты, может быть сообщение попало в спам.----

Алла добрый день,Мы с вами работали давно по нескольким проектам с логотипами. Надеюсь у вас все в порядке.Мне нужно разработать логотип и наверное полный брендбук для нового проекта. Это мобильное приложение для трекинга сна. Я готовлю требования для логотипа - напомните мне пожалуйста на какие вопросы я должен ответить для создания фирменного стиля.Нас интересует в первую очередь:

Логотип для мобильного приложения (квадратный, только знак).

Логотип для сайта (прямоугольный, можно с надписью).

Наброски цветов для приложения (приложение есть, реализовано на основе схематических мокапов, дизайна его фактически еще нет, могу показать скриншоты, могу дать для установки).

Цветовое решение для сайта (сайта нет, поэтому пока что только макет из блоков).

Несколько вариантов печатной продукции - буклет, визитка, флаер (пока что без связного текста, только пример цветовой гаммы, логотипа).

Напомните также пожалуйста условия работы с вами и оплаты. Это должен быть проект через веблансер? Оплату смогу провести через приват. Проект не супер срочный. Можно делать в удобном для вас темпе.С уважением, Анатолий