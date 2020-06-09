Фирменный стиль для мобильного приложения трекер сна.

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Закрытнет заявок144 просмотра

----Дублирую из почты, может быть сообщение попало в спам.----

Алла добрый день,Мы с вами работали давно по нескольким проектам с логотипами. Надеюсь у вас все в порядке.Мне нужно разработать логотип и наверное полный брендбук для нового проекта. Это мобильное приложение для трекинга сна. Я готовлю требования для логотипа - напомните мне пожалуйста на какие вопросы я должен ответить для создания фирменного стиля.Нас интересует в первую очередь:

  • Логотип для мобильного приложения (квадратный, только знак).
  • Логотип для сайта (прямоугольный, можно с надписью).
  • Наброски цветов для приложения (приложение есть, реализовано на основе схематических мокапов, дизайна его фактически еще нет, могу показать скриншоты, могу дать для установки).
  • Цветовое решение для сайта (сайта нет, поэтому пока что только макет из блоков).
  • Несколько вариантов печатной продукции - буклет, визитка, флаер (пока что без связного текста, только пример цветовой гаммы, логотипа).
Напомните также пожалуйста условия работы с вами и оплаты. Это должен быть проект через веблансер? Оплату смогу провести через приват. Проект не супер срочный. Можно делать в удобном для вас темпе.С уважением, Анатолий
5 лет назад
anatlys
49 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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