ФС для строительной компании

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка110 просмотров

Лого + ФС для компании по строительному аудиту.

12 лет назад
Vsevset
Виктор 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$160
4 дня
Все сделано раньше сроков, качество - превосходное. Рады были иметь дело с таким грамотным специалистом.
Четкие требования, конструктивный диалог, моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип для церкви

    $50

    Как такового тз нет. Есть пожелания по тому, как оно должно выглядеть. Изображение храма в шапке aksinino-hram.ru/ , и стилизировать его под дизайн сайта. Дизайн по запросу. Оплата строго ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип для спортивного интернет магазина

    Необходимо создать логотип для интернет магазина который продает спорт товары аналогичные как на бизоне (бизон.ком уа). Логотип должен быть в векторе, легко маштабируем и узнаваем в разных маштабах. Кроме названия его нужно ещё как-то ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Указатели для Магазина

    Всем привет! Необходимо сделать красивый дизайн указателя. Указатели расположены перед магазином, они будут находиться на двух разных улицах (один квадратный, другой круглый). Железные основы для указателей готовы, осталось разработать дизайн и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Лого для проектной компании

    $200

    Проектная компания. Название на русском: АПРИОРИ-строй Название на английском: Apriory Project Group Направление деятельности комплекс услуг для строительства: проектирование, дизайн-интерьеров, технические обследования, тепловизионные обследования, авторский надзор, малоэтажное строительство. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно сделать логотип и фавикон

    есть концепция и исполнение от руки в приложении. сам логотип сверху. робот держит в руках ромб. ниже нарисовано как из 2 английских букв G&amp;E делается прямоугольник, который мог бы быть головой робота. эти ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип для приложения

    $100

    Здравствуйте, разрабатываем приложение читалку для андроида, нужен логотип Название Full Reader, как вариант, сделать знак из FR Подробное ТЗ для исполнителя Оставляйте свои цены и ссылку на портфолио

    Android
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание логотипа для кондитерской тортов

    Здравствуйте. Требуется создание логотипа для кондитерской изготавливающей торты. В названии компании требуется отобразить красивый, читаемый, крупный шрифт. Логотип хотелось бы видеть выполненным не в виде одного шрифта, а с воплощением идеи, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад