Требуется логотип и фирменный стиль (визитка, бланк) для «Слуцкое Кузовное Ателье (сокращённо СКАТ). Деятельность: производство кузовов для грузовых авто. Необходим новый логотип с полной расшифровкой (т.е. надо обыграть СКАТ и полную расшифровку ...
Футболная команда "Дружба"
Футболная команда "Дружба"
1. ФК "Дружба"
2. Логотип для размещения на футбольных майках
3. Футболная команда
4. Стремительный, победа, молодеж
5.
6. Белый цвет логтипа
Форма логототипа должна быть как у ФК "Арсенал"
http://spurtup.com/pic/29/3963/9006/view
7. Логотип нужен для нанесения на майку, цвет майки коричневый,
логотип должен быть белого цвета ( будет наноситься белой краской на
майку)
Заявки фрилансеров
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