Футболная команда "Дружба"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт7 заявок158 просмотров

Футболная команда "Дружба"

1. ФК "Дружба"

2. Логотип для размещения на футбольных майках

3. Футболная команда

4. Стремительный, победа, молодеж

5.

6. Белый цвет логтипа

Форма логототипа должна быть как у ФК "Арсенал"

http://spurtup.com/pic/29/3963/9006/view

7. Логотип нужен для нанесения на майку, цвет майки коричневый,

логотип должен быть белого цвета ( будет наноситься белой краской на

майку)

13 лет назад
SeaSoul
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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