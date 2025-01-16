Графический дизайн логотипа и сертификата

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт9 заявок68 просмотров

Ищу графического дизайнера для создания дизайна логотипа и сертификата, а также возможного дальнейшего ведения страничек. Подходят как опытные, так и начинающие специалисты.

Создание логотипов
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Аліна
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Кирилл
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Виктор
 
54 года
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
629 отзывов
3 месяца назад
#1
Логотипы и Знаки
Юлія
 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Егор
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 отзыва
3 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
201 отзыв
3 месяца назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Вячеслав
 
44 года
4 месяца в сервисе
Был
12 дней назад
3 месяца назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
8 отзывов
3 месяца назад