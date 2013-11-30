Сайт не красивый. http://www.artemygorbunov.com заполнить таблицу Сделать современным. В светлых тонах. Не навязчиво. Разработать логотип Разработать баннеры размеров 88x31, 468x60 с анимацией и без. Удалить прокручивающийся слайдер. ...
Гудмаркет
интернет магазин бытовой и компьютерной техники
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