К уже разработанному логотипу нужно разработать иконки для инстаграм. Они должны быть лаконичными, но в то же время не скучными запоминающимися, чтобы при поиске языковой школы в инстаграм наши иконки выделялись и символизировали серьезность, нацеленность на результат и обучение новому. Предпочтительные цвета-голубой, фиолетовый и фуксия. Стиль-минимализм.