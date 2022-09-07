Иконка для языковой школы в инстаграм

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен4 заявки157 просмотров

К уже разработанному логотипу нужно разработать иконки для инстаграм. Они должны быть лаконичными, но в то же время не скучными запоминающимися, чтобы при поиске языковой школы в инстаграм наши иконки выделялись и символизировали серьезность, нацеленность на результат и обучение новому. Предпочтительные цвета-голубой, фиолетовый и фуксия. Стиль-минимализм. 

3 года назад
guest_1661271638507
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

david0109
Давид 
23 года
4 года в сервисе
Был
5 дней назад
3 года назад
$7
1 день
Escrow
Спасибо исполнителю Давиду за ответственное отношение к заказу. Иконки были выполнены в необходимом стиле с минимальными правками. Рекомендую этого дизайнера и буду обращаться еще.
Четкое и ясное ТЗ Рад сотрудничеству!)

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2 года назад
3 года назад
david0109
Давид 
23 года
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Был
5 дней назад
3 года назад

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