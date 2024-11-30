Ищу 3д дизайнера для создания логотипов

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  2. Логотипы и Знаки
Закрыт3 заявки21 просмотр

Ищу 3д дизайнера, кто делает логотипы в блендере.

Работы требуются для бренда одежды.

Пожалуйста, пишите стоимость и кейсы в личные сообщения.

BlenderСоздание логотипов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Самир
 
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