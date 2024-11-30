Требуется создать объемный логотип в формате .STL для дальнейшей работы в Blender. Логотип должен быть представлен в двух вариантах: отдельные файлы для названия и самого логотипа. Необходимо подготовить как горизонтальную, так и вертикальную версии названия.
Ищу 3д дизайнера для создания логотипов
Ищу 3д дизайнера, кто делает логотипы в блендере.
Работы требуются для бренда одежды.
Пожалуйста, пишите стоимость и кейсы в личные сообщения.
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