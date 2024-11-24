Ищу дизайнера для простого логотипа

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт8 заявок50 просмотров

Нужен логотип для небольшого детейлинг-центра. Основное направление — профессиональная мойка и уход за автомобилями.

Создание логотипов
5 месяцев назад
guest_1732450715384
5 месяцев в сервисе
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5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Валентина
 
30 лет
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Анастасия
 
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Антон
 
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Михаил
 
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5 часов назад
201 отзыв
5 месяцев назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Анастасия
 
35 лет
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Была
час назад
71 отзыв
5 месяцев назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
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Логотипы и Знаки
Илона
 
28 лет
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