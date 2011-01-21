Разыскивается дизайнер в Киеве. Вредные привычки приветствуются, если они не станут помехой в сроках и качестве работы. Необходимо качественно исполнить задум логотипа, и визитки. Идеи мои - исполнение ваше. Оплата наличными при встрече.
Изготовить логотип для школы танцев
Требуется изготовить логотип для открывающейся школы танцев под названием: "ФАБРИКА" либо "фабрика танцев".Будущий сайт: фабрикатанцев.рф, школа танцев будет универсальной с множеством танцевальных направлений, обучение будет проводится для населения от 10 до 60 лет, независимо от пола. Основной контингент девушки в возрасте 20-25 лет.Школа будет развиваться в нескольких филиалах по Москве.Основное требование к логотипу: простота исполнения, не более 3 цветов, в логотипе не должно быть танцующих фигурок и силуэтов, вензельных шрифтов и слоганов и в то же время он должен вызывать танцевальную ассоциацию.
Выбранный исполнитель
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