Изготовить логотип для школы танцев

Требуется изготовить логотип для открывающейся школы танцев под названием: "ФАБРИКА" либо "фабрика танцев".Будущий сайт: фабрикатанцев.рф, школа танцев будет универсальной с множеством танцевальных направлений, обучение будет проводится для населения от 10 до 60 лет, независимо от пола. Основной контингент девушки в возрасте 20-25 лет.Школа будет развиваться в нескольких филиалах по Москве.Основное требование к логотипу: простота исполнения, не более 3 цветов, в логотипе не должно быть танцующих фигурок и силуэтов, вензельных шрифтов и слоганов и в то же время он должен вызывать танцевальную ассоциацию.