Изменить цвет лого на цвет блеска (хром)

$2
Логотипы и ЗнакиЗакрыт22 заявки333 просмотра
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Изменить рамку в лого на цвет блеска (хром). Сделать объемную рамку, добавить блеск (хром)

15 лет назад
Aset_Aday
45 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад