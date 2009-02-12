Изменить цвет лого на цвет блеска (хром)

Студия мебели Джаз занимается: кухни, шкафы купе Нужен логотип, по цвету предпочтений нет По стилю варианты: аля фильм стиляги, чтото из джазового оформления американских исполнителей или чтото строгое. Конкурс завершится в понедельник. Добавлю всех, кто пожелает, правда бываю не часто ...