Клин Клином

Лаконичный и запоминающийся логотип "Охота и охотник" Не хотелось бы: рога,скрещенные ружья, человек с ружьем, собаки, птицы или, по крайней мере все то, что выдает Яндекс по запросу -"картинки фрилансер логотип охота". Все однотипно и не ...