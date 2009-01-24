Конкурс на изготовление логотипа

Сайт по ремонту и обслуживанию кондиционеров. Нужно на главной сделать два-три рисунка, там сейчас 2 фото, посмотреть можно здесь: www.liveklimat.com , фотографии разумеется для примера с другово сайта взял, так как своих фото нет, то ...