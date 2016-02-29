Красивый современный логотип (детская тематика)

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Завершен1 заявка130 просмотров

Требуется нарисовать красивый современный логотип (детская тематика). Все подробности проекта и бриф будут предоставлены в личном общении. 3-4 дня.

9 лет назад
gi-stassy
46 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

GETLOGO
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$60
4 дня
Рекомендую Артема как внимательного опытного специалиста, знающего дело, которым он занимается. И занимается, вынуждена отметить, на "пятерку". Понравились грамотный подход к рабочему процессу, терпение к мелким шероховатостям, возникающим в ходе сотрудничества, и понимание, с которым Артем относится ко всем пожеланиям заказчика. Спасибо!
Анастасия, пунктуальный, порядочный и внимательный заказчик. Благодарю за подробное задание, своевременную оплату и интересный проект. Буду рад дальнейшему сотрудничеству и всем рекомендую.

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GETLOGO
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад

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