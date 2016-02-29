Красивый современный логотип (детская тематика)

Рекомендую Артема как внимательного опытного специалиста, знающего дело, которым он занимается. И занимается, вынуждена отметить, на "пятерку". Понравились грамотный подход к рабочему процессу, терпение к мелким шероховатостям, возникающим в ходе сотрудничества, и понимание, с которым Артем относится ко всем пожеланиям заказчика. Спасибо!