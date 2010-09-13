Лого для экскурсионного бюро «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

Нужны логотипы в количестве 2 штук. по 20 $ за каждый. Логотипы будут использоваться в рекламе, в интернете, на автомобилях, футболках, и т.п. В логотипе можно использовать фотографии с фотобанка http://www.bfoto.ru - основное это все ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Рады приветствовать Вас на конкурсе « Логотип для компании «Остров сокровищ»
Для того, что бы стать победителем, и получить 50 у.е. (долларов США) и договор на дальнейшее сотрудничество Вам необходимо:
1. Выполнить несколько альтернативных вариантов логотипа (количество не регламентируется, порой и одного варианта бывает достаточно);
2. Дать краткий комментарий к своим работам, что бы нам проще было уловить ход Вашей мысли, возможно, именно заложенная идея принесёт Вам победу;
3. Предложить идеи по дальнейшему развитию фирменного стиля (данную информацию можно предоставлять в виде эскизов отдельных элементов ФС, может быть, достаточно текстового описания без выполнения в графике, или любой другой способ на Ваше усмотрение.) Мы ищем специалиста, который смог бы взяться за создание ФС, сайта и дизайна всей сопутствующей полиграфии компании, следовательно, этот пункт задания важен.
Требования к логотипу:
Четких пожеланий нет, но постараюсь описать деятельность компании. Наша компания располагается на острове Пхукет – Тайланд. Очень хочется быть не такими как все, (Наши конкуренты с названиями – Матрешка тур, Подарок тур, Маруся Травел, Копейка Тур, Дом у Дороги, Дося травел.) По нашему видению мы уже вырвались, вперед взяв имя для компании «Остров сокровищ» Дальше работа за вами. Считаем, что для начала работы вам необходимо пересмотреть Советский мультик с одноименным названием.
Относительно содержания логотипа.
Лого должно быть два:
1. «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (на русском языке)
2. «TREASURE ISLAND club» (на английском языке)
Возможно, надпись совершенно не привязанная к лого «лицензированное экскурсионное бюро». ассоциации - корабль, море, неизведанные приключения, сокровища, остров, корабль, пальма, сундук с золотом (по фэншую хорошо), возможно мультяшные герои.
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