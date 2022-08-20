Лого для ГО

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка20 просмотров

Нужно разработать логотип для общественной организации

3 года назад
pamir22
42 года
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$10
1 день
Очень быстро все сделали. Обращаюсь к Роме не первый раз, очень доволен)
Отличный заказчик, второй раз работаем вместе, продолжаем сотрудничать

Заявки фрилансеров

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
ТОП-10
Логотипы и Знаки

  • Похожие заказы

  • Створит логотип

    Потрібно створити логотип для магазину Mavka_Store. Логотип має бути в стилі русалок або інших міфічних створінь, пов'язаних з мавками. Відкриті до співпраці з дизайнерами-початківцями.

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка логотипа для школы английского

    Создайте логотип для новых курсов английского языка, который будет гармонично смотреться в Instagram и задавать стиль ведения страницы. Ожидается оригинальный и запоминающийся дизайн, отражающий суть обучения и привлекающий внимание целевой аудитории.

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Лого для музикального колективу

    Требуется разработать логотип для инди-группы 'Electrobirds'. Ожидается минималистичный дизайн с фирменным шрифтом. Избегать образов фениксов, электрических разрядов и других рок-символов. Логотип должен быть легким, атмосферным и романтичным, возможно с необычным изображением птицы.

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать лого

    $20

    Ищется дизайнер для создания современного логотипа для телеграм чата с 16 уникальными концепциями, каждая из которых соответствует игровой тематике. Логотип должен быть интересным и привлекательным для аудитории в возрасте 12-20 лет. Приветствуются наброски, по которым будет выбран исполнитель.

    Логотипы и Знаки11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип

    $10

    Требуется разработать логотип для личного бренда на тему интернет-маркетинга. Логотип должен отражать индивидуальность и быть уникальным. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.

    Логотипы и Знаки18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип

    Необходим логотип для кафе, предлагающего бургеры и пиццу, выполненный в американском стиле 60-70-х годов. Учитывайте особенности эпохи в дизайне, чтобы привлечь целевую аудиторию.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип

    Требуется разработать логотип для небольшого медицинского центра, специализирующегося на врачебных косметических услугах. Учитывать название на латышском - Balta Klinīka. Логотип должен отражать профессионализм и направление в эстетической медицине, включая коррекцию варикозного расширения вен.

    Логотипы и Знаки19 заявок
    Закрыт
    3 года назад