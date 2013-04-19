Лого для Информационно-торговой площадки

Главное в работе с данным заказчиком было четкое тз и некоторая свобода творчества. Алёна серьёзный и адекватный заказчик, а с такими людьми всегда приятно работать. Благодарю вас за разумное отношение и к делу, и к исполнителям. Всего наилучшего! Самые высокие рекомендации к сотрудничеству.