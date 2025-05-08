Вот краткое и понятное ТЗ для фрилансера на фриланс-биржу:

Название проекта:

Разработка логотипа для туристической компании

Описание задачи:

Необходимо разработать стильный и запоминающийся логотип для компании, занимающейся продажей туров по дикой, нетронутой природе Казахстана. Основной акцент — на природную эстетику, атмосферу приключений и уединения. Логотип должен быть адаптирован под уже готовый дизайн сайта (ссылку и референсы предоставим после начала работы).

Целевая аудитория:

Путешественники из Индии, ОАЭ, Малайзии, Катара — платежеспособные клиенты, ищущие нестандартные направления и уникальный опыт.

Требования к работе:

Минимум 3 варианта логотипа предоставить до 17:00 по времени Алматы (GMT+6) завтра

Доработка до полного утверждения заказчиком (работаем до финального одобрения)

Финальный вариант в векторе + PNG с прозрачным фоном

Цветовая схема — в соответствии с дизайном сайта (будет предоставлена)

Название компании, ссылки и бриф вышлю исполнителю после старта проекта

Бюджет:

$40 (фиксировано)

Желаемый стиль:

Современно, чисто, легко читаемо. Без банальных клише.