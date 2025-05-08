Требуется внести правки в логотип, созданный нейросетью. Основная задача - исправить антропометрию персонажей: убрать лишние конечности и исправить глаза. Довести логотип до финального варианта.
Лого для компании
Вот краткое и понятное ТЗ для фрилансера на фриланс-биржу:
Название проекта:
Разработка логотипа для туристической компании
Описание задачи:
Необходимо разработать стильный и запоминающийся логотип для компании, занимающейся продажей туров по дикой, нетронутой природе Казахстана. Основной акцент — на природную эстетику, атмосферу приключений и уединения. Логотип должен быть адаптирован под уже готовый дизайн сайта (ссылку и референсы предоставим после начала работы).
Целевая аудитория:
Путешественники из Индии, ОАЭ, Малайзии, Катара — платежеспособные клиенты, ищущие нестандартные направления и уникальный опыт.
Требования к работе:
Минимум 3 варианта логотипа предоставить до 17:00 по времени Алматы (GMT+6) завтра
Доработка до полного утверждения заказчиком (работаем до финального одобрения)
Финальный вариант в векторе + PNG с прозрачным фоном
Цветовая схема — в соответствии с дизайном сайта (будет предоставлена)
Название компании, ссылки и бриф вышлю исполнителю после старта проекта
Бюджет:
$40 (фиксировано)
Желаемый стиль:
Современно, чисто, легко читаемо. Без банальных клише.
Заявки фрилансеров
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