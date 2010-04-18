Лого + ФС для компании

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Нужен логотип для компании:

Некоммерческое Партнерство "Западно-Сибирская Правовая Палата"

Объединение Компаний, которые занимаются юридическими услугами,

а так же, чтобы они смогли защищать свои интересы и влиять на местную власть.

Главное по цвету-сопричастность к госструктуре и администр.цветам

на белом фоне- синий и красный, некоторая пафосность, присущая к госаппарату.

Чтобы в знаке было видно объединение или союз нескольких компаний,

какой-то объединяющий элемент круг эллипс или еще что-то

Аббревиатура заглавных букв ЗСПП

обязательна.

Состав ФС: лого, знак, визитка, конверт, бланк, печать компании.

Так как времени мало, пожалуйста, оформляйте на одном листе- одно предложение,

для удобства показа Заказчику и экономии вашего времени.