Лого + ФС для компании

$40
Логотипы и ЗнакиЗавершен11 заявок977 просмотров
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#1$

Нужен логотип для компании:

Некоммерческое Партнерство "Западно-Сибирская Правовая Палата"

Объединение Компаний, которые занимаются юридическими услугами,

а так же, чтобы они смогли защищать свои интересы и влиять на местную власть.

Главное по цвету-сопричастность к госструктуре и администр.цветам

на белом фоне- синий и красный, некоторая пафосность, присущая к госаппарату.

Чтобы в знаке было видно объединение или союз нескольких компаний,

какой-то объединяющий элемент круг эллипс или еще что-то

Аббревиатура заглавных букв ЗСПП

обязательна.

Состав ФС: лого, знак, визитка, конверт, бланк, печать компании.

Так как времени мало, пожалуйста, оформляйте на одном листе- одно предложение,

для удобства показа Заказчику и экономии вашего времени.

14 лет назад
Kenga-and-little
Гуля 
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Победитель конкурса
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
онлайн
14 лет назад
Работаю с Виктором, не в первый раз, большое спасибо за отличное качество работы. Самое важное, что Виктор тактичен, терпелив ко всяким случающимся заморочкам с моей стороны, всегда на связи, никогда не теряется и доводит все работы до завершенного состояния, Заказчикам очень повезло если они выбрали его, как Исполнителя. Очень рекомендую!!!))) Спасибо Виктор, желаю вам Творческих проектов!!! )))) и себе тоже )))
Работаю с Гулей не в первый раз и, как всегда, от совместной работы только положительное впечатление. Удачных Вам проектов!
Заявки фрилансеров
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
онлайн
14 лет назад
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