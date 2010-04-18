Лого + ФС для компании

Для нашей компании необходимо разработать логотип и фирменное написание, который будет использоватся как наименование продукции. Наименовние бренда "Добрая рать". При изготовлении логотипа и фирменного написания необходимо учесть следующие факты: - Многонациональность народа в городах где работает ...
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Нужен логотип для компании:
Некоммерческое Партнерство "Западно-Сибирская Правовая Палата"
Объединение Компаний, которые занимаются юридическими услугами,
а так же, чтобы они смогли защищать свои интересы и влиять на местную власть.
Главное по цвету-сопричастность к госструктуре и администр.цветам
на белом фоне- синий и красный, некоторая пафосность, присущая к госаппарату.
Чтобы в знаке было видно объединение или союз нескольких компаний,
какой-то объединяющий элемент круг эллипс или еще что-то
Аббревиатура заглавных букв ЗСПП
обязательна.
Состав ФС: лого, знак, визитка, конверт, бланк, печать компании.
Так как времени мало, пожалуйста, оформляйте на одном листе- одно предложение,
для удобства показа Заказчику и экономии вашего времени.
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