Лого и флаер для магазина (косметология, уход)

Необходимо разработать векторный логотип. Все требования описаны в ТЗ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Логотип - для интернет магазина в индустрии красоты (косметические средства по уходу за телом)
Название и созвучный домен есть : (сообщу по началу работы).
Идея логотипа :
- ассоциация логотипа с красотой (индустрией красоты)
- легкость запоминания и узнавания образа логотипа
- название должно присутствовать в лого (опять таки, для запоминания URL сайта)
- создание лояльного образа у покупателя
- должен быть не сложным (например – для вышивки на ткани, печати на пакете и т.п.)
Оплата внутренним переводом, с баланса на сайте - по факту исполнения работы, когда понравятся превью.
После логотипа - нужно создать шаблон макета информационного/рекламного флаера, в разработанном стиле.
Пожалуйста, Ваши предложения - оставляйте только заявкой (не в приват и не на почту).
С исполнителем определяюсь в течении 2 суток, и до 2х сток на разработку (логотипа), флаер пока не горит.
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