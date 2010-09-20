Лого и флаер для магазина (косметология, уход)

Логотип - для интернет магазина в индустрии красоты (косметические средства по уходу за телом)

Название и созвучный домен есть : (сообщу по началу работы).

Идея логотипа :

- ассоциация логотипа с красотой (индустрией красоты)

- легкость запоминания и узнавания образа логотипа

- название должно присутствовать в лого (опять таки, для запоминания URL сайта)

- создание лояльного образа у покупателя

- должен быть не сложным (например – для вышивки на ткани, печати на пакете и т.п.)

Оплата внутренним переводом, с баланса на сайте - по факту исполнения работы, когда понравятся превью.

После логотипа - нужно создать шаблон макета информационного/рекламного флаера, в разработанном стиле.

Пожалуйста, Ваши предложения - оставляйте только заявкой (не в приват и не на почту).

С исполнителем определяюсь в течении 2 суток, и до 2х сток на разработку (логотипа), флаер пока не горит.