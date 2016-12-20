Лого к цветочному магазину

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Закрыт1 заявка125 просмотров

Здраствуйте

Очень понравелись Ваши работы, хочу предложить Вам сдедать логотип и пара конкурсних фото к цветочному магазину. Работа не сложна и не займет много времени.Если Вас ето заинтерисовало, дайте мне ответ.

С уважением

Николай

8 лет назад
guest_14822691776932
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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