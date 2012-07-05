Лого компании, поставляющей расходники для бурения

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен30 заявок282 просмотра

Требуется разработать логотип компании, которая продает расходники и фильтра для нефтяного бурения.

Ключевые слова: "бурение", "нефть", "производство", "разработки".

13 лет назад
alex_fgr
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
$100
5 дней
Очень довольны сотрудничеством. Профессионально, качественно, быстро. Приятно было поработать, спасибо!
Приятный в общении, порядочный и конструктивный заказчик. Мои рекомендации Александру!

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад