Лого на сайт металлобработки

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт35 заявок264 просмотра

Организация занимается обработкой металла и пластика на станках ЧПУ.

Нужен лого, сайт уже имеется.

p.s. Начинающих дизайнеров просьба не засорять проект заявками.

11 лет назад
korifey
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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