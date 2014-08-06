Лого сайта по продаже мотоэкипировки, запчастей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок1184 просмотра
#1$50

Привет всем!

Требуется разработать логотип для сайта по продаже мотоэкипировки и мотозапчастей.

В лого должно присутствовать название МотоКаста (или MotoCaste), желательно одно слово под другим и графический элемент в виде скрещенных поршней, может быть поршня и шатуна завязанного в узел, может быть орла, змеи или мотоцикла, а может быть байкера на мотоцикле на фоне восходящего солнца, может быть что либо из перечисленного объятое пламенем... Чтобы узнаваемость была, поменьше детализации желательно!

Этот же лого в дальнейшем будет логотипом торговой марки.

Для примера лого таких компаний как: alpinestars, fox, dainese, scoyco.

Лого должен быть в векторе в том числе!

Ассоциации: скорость, ветер, свобода!

Предпочтительные цвета: серебристый, черный, допускается красный, оранжевый, желтый, синий.

Спасибо за внимание и удачи участникам конкурса!

11 лет назад
vladbigcity
Алексей 
44 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
23 отзыва

Победитель конкурса

Draft_Matic
Сергей 
52 года
18 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад
#1
Отличная работа, все на высоте! Спасибо и мои рекомендации!
Еще раз было приятно поработать с Алексеем. Четко поставленная задача и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Draft_Matic
Сергей 
52 года
18 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад
#1

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