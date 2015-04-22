Добрый день! Требуется логотип (фирменный стиль) Логотип должен быть ярким, сочным, красочным. О компании: Агентство бронирования "Green House". Посусточная аренда квартир. Домашние гостинцы Аудитория: Командировочные, туристы, гости нашего города.. ...
Лого в вектор
Всем привет нужно лого приоброзовать в вектор. Чем быстрее тем лучше. Кто не знает как это делается вот видео https://youtu.be/ixNy99imksU Оплата не большая всего 100р но и работа не сильно тяжелая + развернутый положительный отзыв. Прикрепляю лого, его нужно чуть пожирнее сделать.
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