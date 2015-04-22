Лого в вектор

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Завершен8 заявок194 просмотра

Всем привет нужно лого приоброзовать в вектор. Чем быстрее тем лучше. Кто не знает как это делается вот видео https://youtu.be/ixNy99imksU Оплата не большая всего 100р но и работа не сильно тяжелая + развернутый положительный отзыв. Прикрепляю лого, его нужно чуть пожирнее сделать.

10 лет назад
cristinaklimenk
Клименко 
33 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
10 лет назад
$1
1 день
Все выполнено качественно и в срок, все критерии были учтены. Адекватный и приятный на общение человек. Всем могу советовать как грамотного специалиста знающего свое дело.
Заказчика Рекомендую.

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alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
10 лет назад

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